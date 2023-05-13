Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував прийдешній матч проти Вулвергемптона.

У рамках тридцять шостого туру англійської Прем’єрі-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме Вулвергемптон.

Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон. Напередодні

"Я бачу велику різницю в порівнянні з минулим роком відносно стану команди. Було багато застережень минулого року, коли я спілкувався з гравцями, і зараз багато гравців відзначають вдалість проекту, те, що відбувається в клубі, динаміку та амбіції цього колективу та особливо якість. Вони дуже хочуть повернутись до стабільних перемог, я це відзначив одразу.

Щодо трансферів улітку, то, здається, минулого року ми почули чимало застережень та сумнівів, коли ми зверталися до гравців інших клубів із пропозицією. Але вже цього року багато якісних гравців дійсно хочуть приїхати.

Ми маємо бути впевненими в собі та вірити в краще, тому що ми довели, що спроможні цього досягти, коли обіграли найкращі команди світу. Але так, це — випробування на мужність. Побачимо, чи зможемо ми з ним упоратись, тому що зараз ми знаходимося в правильному тонусі й повинні добре закінчити сезон.

Для цього потрібні високі стандарти якості нашої гри й, безумовно, сміливість. Гравці й я повинні взяти на себе відповідальність за це.

У матчі проти Вест Гема було цілком зрозуміло, що команді бракує енергії, але ми знаємо, у чому полягала причина цього. Це — точно не виправдання для таких поганих виступів, але цілком очевидна причина того, що команда виглядала втомленою і була втомлена. Я так це побачив.

Зараз у нас був тиждень відпочинку. Я помітив, що на тренувальному майданчику енергія повертається до команди. Ми дамо кращу фізичну продуктивність, я в цьому впевнений.

Помилка де Хеа? Таке трапляється. Чи гратиме він проти Вулвергемптона? Звісно, що гратиме", — заявив нідерландський фахівець.

Матч Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон відбудеться 13 травня, о 17:00.