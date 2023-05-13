Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру АПЛ, який пройде 13 травня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Вулвергемптоном, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

СУБОТА, 6 ТРАВНЯ, 17:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ще півтора-два місяці тому майбутній фініш Манчестер Юнайтед на третьому місці не піддавався великим сумнівам. Хтось навіть робив сміливі заяви про потенційну боротьбу "червоних дияволів" за чемпіонство разом із Арсеналом та Манчестер Сіті. Тоді, а особливо взимку, команда Еріка тен Гага справді була у чудовій формі, але згодом її не вистачило фізично на виступи та великі амбіції одночасно у кількох турнірах, незважаючи на те, що манкуніанці виграли Кубок англійської ліги та вийшли у фінал Кубка Англії.

Зараз під великим сумнівом не лише третє місце, на якому нині знаходиться Ньюкасл Юнайтед, а й зона Ліги чемпіонів. Декілька значних втрат очок на фініші чемпіонату "намалювали" для Манчестер Юнайтед ще одного конкурента в особі Ліверпуля, який, зважаючи на все, відчув запах крові і готовий рятувати свій сезон буквально на характері. Що залишається МЮ у цій ситуації? Тепер не можна помилятися. Так, з урахуванням травм лава запасних "червоних дияволів" стала набагато скромнішою, але Ерік тен Гаг ризикує зіпсувати свій дебютний сезон на Олд Траффорд, якщо в останній момент упустить місце у топ-4.

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Що стосується Вулвергемптона, то Хулен Лопетегі фактично виконав завдання, яке ставилося перед ним перед призначенням посеред цього сезону. Іспанський фахівець прийняв "вовків", коли ті перебували в зоні вильоту, але в короткий період він зміг реабілітувати ситуацію і на сьогоднішній день практично гарантувати команді місце в еліті англійського футболу в наступному сезоні.

Результати Вулвергемптона важко назвати стабільними, адже команда схильна чергувати перемоги та поразки, адже команда схильна чергувати перемоги та поразки. Проте колектив Лопетегі точно не є прохідним і готовий створити проблеми більш статусному супернику з верхньої частини таблиці, свідками чого ми вже неодноразово ставали у другому колі цього сезону АПЛ.

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 8,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Магвайр, Шоу — Каземіро, Еріксен, Фернандеш — Санчо, Веггорст, Рашфорд

Вулвергемптон: Са — Семеду, Коллінз, Кілман, Тоті — Нунеш, Невеш, Леміна, Нету — Хван, Кунья

Не зіграють: Лісандро, ван де Бек, Гітон, Мактоміней, Джонс — Калайджич, Шикиньо, Б. Траоре

Під питанням: Рашфорд — ...

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