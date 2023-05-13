Англія

Клуби з чемпіонату Англії шукають підсилення.

Центральний захисник Роми Роджер Ібаньєс проводить потужний сезон, тому не дивно, що він зацікавив інші клуби.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, на футболіста Роми претендують представники чемпіонату Англії.

Однак назви клубів не уточнюються.

Стверджується, що Ібаньєсу перемовини поки що нецікаві, бо він зосереджений на матчах Роми та виклику у збірну Бразилії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома приєдналась до Мілану в боротьбі за Арнаутовича.