Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 11 травня 2023 року, 22:00.
Рома — Баєр, Getty Images
12 травня 2023, 08:00
Рома у першому півфінальному матчі Ліги Європи на своєму полі мінімально обіграла леверкузенський Баєр (1:0).
Перемогу команді Жозе Моурінью приніс єдиний та переможний гол у виконанні Бове на 62 хвилині поєдинку.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Баєр у півфіналі Ліги Європи-2022/23:
Рома — Баєр 1:0
Гол: Бове, 62
Рома: Руй Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік, Бове (Вейналдум, 76), Матич, Спінаццола – Пеллегріні – Белотті (Дібала, 77), Абрахам
Баєр: Градецькі – Коссуну (Баккер, 36), Та, Тапсоба – Фрімпонг, Паласіос, Андріх (Амірі, 90+3), Інкап'є – Діабі (Адлі, 72), Вірц – Гложек (Азмун, 72)