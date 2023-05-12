Італія

Ще один претендент на австрійця.

Нападник Болоньї Марко Арнаутович може змінити клубну прописку, повідомляє tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, Рома розглядає придбання форварда як підсилення атакувальної ланки команди. Нагадаємо, раніше повідомлялось про інтерес до нападника з боку Мілана. Очікується, що за австрійця доведеться заплатити не менше 5 млн євро.

Цього сезону Арнаутович зіграв 19 матчів, забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу. Угода Марко з Болоньєю діє до літа 2025 року. Наразі форварду 34 роки.

Раніше повідомлялось про інтерес до Марко з боку Евертона.