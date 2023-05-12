Ще один претендент на австрійця.
МАРКО АРНАУТОВИЧ, GETTY IMAGES
12 травня 2023, 17:00
Нападник Болоньї Марко Арнаутович може змінити клубну прописку, повідомляє tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, Рома розглядає придбання форварда як підсилення атакувальної ланки команди. Нагадаємо, раніше повідомлялось про інтерес до нападника з боку Мілана. Очікується, що за австрійця доведеться заплатити не менше 5 млн євро.
Цього сезону Арнаутович зіграв 19 матчів, забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу. Угода Марко з Болоньєю діє до літа 2025 року. Наразі форварду 34 роки.
Раніше повідомлялось про інтерес до Марко з боку Евертона.