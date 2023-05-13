Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 13 травня 2023 року, 14:30.

У рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед зміг на своєму полі сенсаційно відібрати очки у Ньюкасл Юнайтед.

Нічийний результат в актив "павичів" принесли голи Ейлінга і Крістенсена, тоді як за "сорок" дубль оформити Каллум Вілсон, причому обидва голи він забив з пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лідс — Ньюкасл в 36 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Лідс – Ньюкасл 2:2

Голи: Ейлінг 7, Крістенсен 79 – Вілсон 31 (пен.), 69 (пен.)

На 28-й хвилині Бемфорд не реалізував пенальті (воротар)

Лідс: Роблес – Ейлінг, Крістенсен, Вебер, Фірпо – Маккенні, Кох, Грінвуд (Форшоу 46) – Родріго (Ааронсон 87), Бемфорд (Стрейк 90+2), Гаррісон (Ньонто 64)

Ньюкасл: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр – Віллок (Андерсон 87), Гімараес, Жоелінтон – Ісак, Вілсон (Сен-Максімен 73), Альмірон (Гордон 73)

Попередження: Фірпо, Роблес, Ньонто, Бамфорд – Гімараес, Вілсон

Вилучення: Фірпо 90+1