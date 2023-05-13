Аргентинцю потрібен нападник, півзахисник та воротар.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
13 травня 2023, 23:24
Маурісіо Почеттіно, який у новому сезоні очолить Челсі, визначився з цілями на літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Daily Mail, аргентинський фахівець хоче придбати нападника, півзахисника та воротаря. Серед кандидатів – Лаутаро Мартінес, Деклан Райс чи Алексіс Мак Аллістер, а також Еміліано Мартінес.
Крім того, Почеттіно має намір переконати Мейсона Маунта залишитися в команді. Він також обговорить із Ромелу Лукаку його майбутнє у клубі.
Зазначимо, що на даний момент Челсі розташувався на одинадцятому рядку в АПЛ.