Англія

Аргентинцю потрібен нападник, півзахисник та воротар.

Маурісіо Почеттіно, який у новому сезоні очолить Челсі, визначився з цілями на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Daily Mail, аргентинський фахівець хоче придбати нападника, півзахисника та воротаря. Серед кандидатів – Лаутаро Мартінес, Деклан Райс чи Алексіс Мак Аллістер, а також Еміліано Мартінес.

Крім того, Почеттіно має намір переконати Мейсона Маунта залишитися в команді. Він також обговорить із Ромелу Лукаку його майбутнє у клубі.

Зазначимо, що на даний момент Челсі розташувався на одинадцятому рядку в АПЛ.