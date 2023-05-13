Англія

Аргентинець підпише угоду із лондонською командою.

Челсі досяг повної угоди з Маурісіо Почеттіно, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Найближчим часом аргентинський фахівець підпише довгострокову угоду з лондонською командою. Переговори з Почеттіно тривали з квітня. Почеттино прийняв усі умови довгострокової угоди.

Зазначимо, що Челсі зараз тренує Френк Лемпард на правах виконувача обов'язків. Англієць замінив Грема Поттера, якого було звільнено за незадовільні результати.

Нагадаємо, що раніше Почеттіно тривалий час тренував принципового суперника Челсі — Тоттенгем.