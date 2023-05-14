Англія

Де Дзербі вже працює над літнім підсиленням команди.

Наближення літнього трансферного періоду означає тільки одне — кількість новин щодо можливого переходу того чи іншого гравця в різноманітні клуби виключного зростатиме.

Зокрема, цей період стане визначальним і для тих виконавців, які вже заявили про своє бажання змінити місце працевлаштування.

До переліку таких належить центральний півзахисник дортмундської Боруссії Махмуд Дауд, який так і не зміг остаточно знайти місце в стартовому складі під керівництвом Марко Розе та Едіна Терзича.

У підсумку, гравець, за якого "джмелі" свого часу заплатили 12 млн євро не користь Боруссії з Менхенгладбаха, залишить клуб у якості вільного агента на тлі шестирічного періоду перебування в ньому.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, англійський Брайтон рішуче вирвався вперед на тлі багатьох інших пропозицій у плані перемовин із футболістом, і Роберто Де Дзербі вже вдалось переконати 27-річного виконавця узгодити умови особистого контракту з "чайками".

У поточному сезоні Дауд відіграв усього 10 матчів (418 хвилин), віддавши один гольовий пас.