Німеччина

Хавбек у будь-якому випадку покине "джмелів".

Махмуд Дауд привернув увагу з боку десяти клубів, повідомляє Sky Sports.

За даними джерела, Лестер, Бетіс, Севілья, Наполі, Мілан, Рома, Арсенал, Галатасарай, Фенербахче та Атлетіко претендують на 27-річного футболіста.

Зазначимо, що Дауд 30 червня стане вільним агентом — Боруссія не буде продовжувати з ним контракт.

Дауд перейшов до Боруссії у 2017 році, а за цей час відіграв 138 матчів, забив 5 голів і відзначився 16 результативними передачами.