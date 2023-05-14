Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Манчестер Сіті.

У матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі прийме Манчестер Сіті, який продовжує боротьбу за чемпіонство з Арсеналом.

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч зробив пару змін у складі після переможного матчу із Брайтоном (5:1). Серед змін виявився український захисник Віталій Миколенко, який опинився на лаві запасних.

Хосеп Гвардіола також вніс поправки до складу після гри з Реалом (1:1) у Лізі чемпіонів, щоб дати деяким виконавцям додатковий відпочинок.

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Голгейт — Гарнер, Гує — Івобі, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн.

Запасні: Бегович, Лонерган, Кін, Коуді, Велш, Онана, Грей, Мопе, Сіммс.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Лапорт, Аканджі — Гюндоган, Родрі — Марез, Альварес, Фоден — Голанд.

Запасні: Ортега, Стоунз, Льюїс, Філліпс, Гріліш, де Брюйне, Б. Сілва, Гомес, Палмер.

Гра Евертон — Манчестер Сіті почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.