Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 19:30.

Евертон у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях здобув розгромну перемогу над Брайтоном (5:1).

Перемогу команді Шона Дайча принесли забиті м'ячі у виконанні Дукуре та Макніла, які оформили по дублю. Ще один м'яч забив Стіл, відправивши сферу у свої ворота. У складі "чайок" єдиним результативним ударом відзначився Мак Аллістер.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Евертон в англійській Прем'єр-лізі:

Брайтон — Евертон 1:5

Голи: Мак Аллістер, 79 — Дукуре, 1, 29, Стіл, 35 (авт.), Макніл, 76, 90+6

Брайтон: Стіл — Кайседо, Вебстер (Колвілл, 46), Данк, Еступіньян — Гросс, Мак Аллістер — Буонанотте (Марч, 46, Гілмор, 78), Ундав (Енсісо, 46), Мітома — Велбек (Фергюсон, 46).



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує (Онана, 87) — Івобі, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн (Мопе, 87).



Попередження: Данк — Міна, Гує, Калверт-Льюїн, Лукуре, Онана (не на полі).