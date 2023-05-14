Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру АПЛ, який пройде 14 травня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Евертоном та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

НЕДІЛЯ, 14 ТРАВНЯ, 16:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Очевидно, за інтенсивною боротьбою Евертона за збереження своєї прописки в еліті англійського футболу ми спостерігатимемо аж до останнього туру. Після того, як Саутгемптон вчора першим офіційно вилетів до Чемпіоншипу, залишилися ще два вакантні місця, які навряд чи є бажаними для будь-якої команди АПЛ, але які все ж доведеться комусь зайняти.

І на фінішній прямій сезону команда Шона Дайча не виглядає головним претендентом на пониження у класі. Ті ж Лестер і Лідс Юнайтед перебувають у гіршому становищі, але материматично ще нічого не вирішено. Зараз настав момент, коли будь-який аутсайдер готовий дивувати. Евертон вже зробив це минулого туру, несподівано розгромивши Брайтон з рахунком 5:1. Чому б і зараз не зробити свій внесок у чемпіонські перегони, скористатися майбутнім півфіналом Ліги чемпіонів у суперника та набрати важливі для себе пункт чи навіть пункти до активу?

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Але, звичайно, статус фаворита майбутнього матчу не потребує великих роз'яснень та аналізу. Манчестер Сіті прагне захистити чемпіонський титул, буквально на фінішній прямій обігнавши лондонський Арсенал, який лідирував у турнірній таблиці АПЛ переважну частину сезону. Але досвіду у подібних перегонах за "золотом" у підопічних Хосепа Гвардіооли значно більший, ніж в "канонірів". Зараз "містяни" у чудовій формі і не мають наміру помилятися, адже розуміють, що аналогічний план і в команди Мікеля Артети.

Але існує один важливий фактор, який тренерський штаб Манчестер Сіті не має права ігнорувати — певною мірою цей фактор навіть є більш пріоритетним для клубу, ніж АПЛ. У середу "містяни" проведуть матч-відповідь з мадридським Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів після нічиєї на Сантьяго Бернабеу. Зрозуміло, що Ман Сіті має чудову довжину лави для запасних, але навряд чи Гвардіола відмовиться закрити всі питання щодо переможця вже в першому таймі, щоб після перерви надати ключовим виконавцям відпочинок перед Реалом.

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 8,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Миколенко — Гана, Гарнер, Дукуре — Івобі, Калверт-Льюїн, Макніл

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканжі, Діаш, Лапорт — Стоунз, Родрі — Марез, Хуліан Альварес, Бернарду Сілва, Фоден — Голанд

Не зіграють: Таунсенд, Коулман, Вінагре, Годфрі — Аке

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