Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Брайтон.

Лондонський Арсенал зіграє домашній матч проти Брайтона в рамках двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після перемоги над Ньюкаслом (2:0), залучив до стартового складу Тірні до лівого флангу захисту. Олександр Зінченко травований.

Роберто Де Дзербі, на тлі розгрому від Евертона (1:5), використав із перших хвилин Гросса та Колвілла в лінії захисту, тоді як Гілмор долучиться до опорної зони, а Енсісо та Фергюсон зіграють попереду.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Тірні — Едегор, Жоржиньйо, Джака — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Голдінг, Волтерс, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Брайтон: Стіл — Гросс, Колвілл, Данк, Еступіньян — Кайседо, Гілмор — Енсісо, Мак Аллістер, Мітома — Фергюсон.

Запасні: МакГілл, ван Геке, Оффіа, Аярі, Буонанотте, Пеупьйон, Моран, Велбек, Ундав.



Гра Арсенал — Брайтон почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.