Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру АПЛ, який пройде 14 травня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Брайтоном, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 14 ТРАВНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Незважаючи на те, що лондонський Арсенал із фаворита в чемпіонській гонці з Манчестер Сіті тепер є аутсайдером і для багатьох небезпідставно виглядає майбутнім срібним призером, нинішній сезон Прем'єр-ліги в будь-якому випадку "каноніри" зможуть вважати для себе успішним і проривним. Команда Мікеля Артети переважну частину сезону перебували на вершині, але на фінальний відрізок з низки причин "канонірів" не вистачило.

Зараз Арсенал відстає від Ман Сіті всього на одне очко, проте маючи на один зіграний матч більше. Що ж, Артета і компанія в минулому поєдинку з міцним Ньюкаслом ясно дали зрозуміти, що просто так "коронувати" колектив Гвардіоли вони не мають наміру і збираються взяти максимальну кількість очок у решті матчах, одночасно сподіваючись на осічки Манчестер Сіті, як буквально місяць тому робили самі "містяни".

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Брайтону, у свою чергу, також є що доводити цієї неділі. Справа навіть не в турнірній складовій (хоча і в ній, звичайно, теж), а в першочерговому бажанні реабілітуватися за провальний минулий тур, у якому підопічні Роберто Де Дзербі сенсаційно та розгромно поступилися Евертону (1:5) — команді, яка веде боротьбу за виживання. "Чайки" мріють про кваліфікацію до єврокубків, тому вийдуть на поле з метою довести, що тижнем раніше сталася банальна випадковість.

Наразі Брайтон провів найменшу кількість матчів серед усіх команд в АПЛ (33). З одного боку, команда Де Дзербі матиме більше можливостей для набору дорогоцінних очок у боротьбі за єврокубкову зону. Але з іншого боку, календар "чайок" не назвеш простим з погляду суперників, не кажучи вже про саму кількість матчів. Ми ж очікуємо побачити під час зустрічі Арсеналу та Брайтона красиву відкриту гру з різними комбінаціями в атакуючій фазі, якими славляться обидві команди. Велика увага буде прикута й до швидконогих вінгерів, тому у оборонних ліній в теорії буде предостатньо роботи з обох сторін.

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,76, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 4,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Ківьор, Габріел, Тірні — Едегор, Жоржиньо, Джака — Сака, Жезус, Мартінеллі

Брайтон: Стіл — Гросс, Данк, Колвілл, Еступіньян — Кайседо, Мак Аллістер — Буонанотте, Енсісо, Мітома — Фергюсон

Не зіграють: Томіясу, Ельнені, Саліба — Лаллана, Сарміенто, Лемпті, Модер, Велтман

Під питанням: Зінченко — Марч

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