Англія

Лондонський клуб може витратити понад 200 мільйонів на трансфери влітку.

Керівництво Арсеналу готове підтримати головного тренера Мікеля Артету та схвалило рекордні витрати на трансфери цього літа, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Артета хоче підписати двох хавбеків — Деклана Райса з Вест Гема та Мойзеса Кайседо з Брайтона. Ці угоди в сумі можуть коштувати "канонірам" 170 млн фунтів.

Крім того, Арсенал виявляє інтерес до Рафіньї (Барселона), Мусса Діабі (Баєр) та Мейсона Маунта (Челсі).

Зазначимо, що витрати Арсеналу на трансфери при Артеті становлять близько 330 мільйонів фунтів із грудня 2019 року.