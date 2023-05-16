Перший сезон італійського форварда в АПЛ видався доволі невдало.
Джанлука Скамакка, getty images
16 травня 2023, 22:22
Нападник Вест Гема Джанлука Скамакка може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та повернутися до італійської Серії А.
Як повідомляє Sky Sports, Салернітана визначила 24-річного італійця як свою пріоритетну трансферну мету на літо.
Фінансовий аспект не вважається у клубі проблемою, оскільки будуть зароблені кошти із продажу Булає Діа.
Нагадаємо, що Джанлука Скамакка перейшов у Вест Гем із Сассуоло влітку минулого року за 36 мільйонів євро, проте через травму провів в АПЛ лише 16 матчів (11 — у старті), забивши три голи.
Загалом у всіх турнірах за "молотобійців" італійський форвард провів 27 поєдинків та забив вісім голів.