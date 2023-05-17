Англія

Гроші чималі, проте без цих двох виконавців команду складно уявити.

Незважаючи на ймовірне остаточне позбавлення шансів здобути титул чемпіонів англійської Прем’єр-ліги за підсумками поточного сезону, лондонський Арсенал усе одно проводить дивовижний футбольний рік.

Уявити успіхи команди Мікеля Артети без нападника Букайо Саки та воротаря Аарона Рамсдейла при цьому фактично неможливо, тож не дивно, що наприкінці кампанії клуб вирішив продовжити з ними контракти.

Ані з голкіпером, ані з форвардом при цьому не виникло жодних проблем під час перемовин, але окремим питанням залишається фінансова сторона угоди.

Британська преса повідомляє, що "каноніри" вирішили подвоїти заробітну платню Рамсдейлу до 138 тис. євро на тиждень, тоді як прибутки Саки збільшуватимуться до 333 тис. євро на тиждень.

Таким чином тільки на утримання цих двох виконавців Арсенал витрачатиме близько 35 млн євро наступні чотири роки.

У поточному сезоні Букайо відіграв 46 матчів, забивши 14 голів та віддавши 11 гольових передач, тоді як на рахунку Рамсдейла 39 ігор, 45 пропущених м’ячів та 14 "сухих" матчів.