Англія

Коуч "сорок" вважає, що команді під силу потрапити у ЛЧ.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився посеред фінального відрізка чемпіонату Англії. Нагадаємо, його команда претендує на місце в топ-4.

"Одна з речей, яку я завжди використовував у стресових ситуаціях для гравців, — це робити речі дуже простими, зрозумілими і не надто все ускладнювати. Я думаю, що зараз дуже важливо не намагатися щось радикально змінити, тому що я думаю, що це може бути великою помилкою. Потрібно бути дуже спокійним і дотримуватися своєї віри та впевненості у команді.

Я добре розумію важливість кожної гри. У нас закінчуються матчі, залишилося три поєдинки у боротьбі за четвірку найкращих. Я завжди знав, що так і буде. Це буде найважча частина сезону, нам потрібно, щоби всі об'єдналися, щоб пройти її. Коли ви граєте у важливих матчах, це те, заради чого ви виступаєте у футболі.

Тому я хочу, щоб мої футболісти грали без тиску. Цього тижня ми намагатимемося зняти напругу та насолодитися футболом", - сказав Гау.

Наразі на 3 і 4 місце претендують три команди: Ньюкасл, МЮ і Ліверпуль. У "сорок" і "червоних дияволів" по 66 очок після 35 матчів. Мерсисайдці заробили у 36 матчах 65 балів.