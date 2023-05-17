Англія

Іспанець вважає, що "сороки" — фаворити у цій битві.

Екстренер Ліверпуля Рафаель Бенітес прокоментував боротьбу мерсисайдців та Ньюкасла, який він теж свого часу тренував, за місце у топ-4 АПЛ.

"Єврокубки важливі для обох клубів. Ліга чемпіонів приносить солідний дохід, і ці гроші можна витратити на новачків. Тому, так, мотивація закінчити сезон у топ-4 є й у Ліверпуля, і у Ньюкасла, звичайно.

Символічна збірна АПЛ за 30 років

Я думаю, що перевага зараз на боці Ньюкасла, але хто знає, чим все скінчиться. Ліверпуль у хорошому моменті, але в Ньюкаслі вірять у себе, у них досить організована і збалансована команда, яка може набрати кілька очок, що бракують, і закінчити сезон там, де вони зараз є.

Інше питання, чи надовго вони там залишаться. Подивимося. Цього сезону АПЛ дві-три команди виступили нижче за свої можливості", — сказав Бенітес.

Нині Ліверпуль посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від топ-4 на один бал.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лестер — Ліверпуль.