Англія

Ерік тен Гаг матиме відносно скромний бюджет.

Головному тренеру Манчестер Юнайтед Еріку тен Гагу виділять від 100 до 150 мільйонів фунтів у рамках бюджету на період літнього трансферного вікна, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, цю суму можна збільшити за рахунок футболістів, які можуть бути продані в інші команди.

Існує ймовірність, що головний тренер захоче значного посилення складу.

Пріоритетом клубу вважається підписання футболіста на позицію нападника. Також тен Гаг вважає, що йому потрібний ще один півзахисник.

Раніше повідомлялось, що Філ Джонс залишить Манчестер Юнайтед вільним агентом.