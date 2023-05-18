Контракт бразильця завершився.
Лукас Моура, getty images
18 травня 2023, 19:59
Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Лукас Моура покине команду наприкінці поточного сезону.
Контракт бразильського вінгера з лондонцями підходить до кінця. Клуб вирішив не продовжувати співпрацю.
Зазначимо, що Лукас Моура перейшов в Тоттенгем з Парі Сен-Жермен в січні 2018 року за 28,4 мільйони євро.
З того часу він відіграв за "шпор" 219 матчів, в яких забив 38 голів та віддав 27 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ерік Даєр продовжить контракт із Тоттенгемом на три роки.