Англія

Нова угода з англійцем буде розрахована до літа 2026 року.

Захисник Тоттенгема Ерік Даєр незабаром підпише новий контракт із лондонським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, нова угода між 29-річним англійцем та "шпорами" буде розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, Ерік перебрався до Лондона у 2014 році, коли перейшов зі Спортингу за п'ять мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Даєр провів 42 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.