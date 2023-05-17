Нова угода з англійцем буде розрахована до літа 2026 року.
Ерік Даєр, Getty Images
17 травня 2023, 23:51
Захисник Тоттенгема Ерік Даєр незабаром підпише новий контракт із лондонським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, нова угода між 29-річним англійцем та "шпорами" буде розрахована до літа 2026 року.
Нагадаємо, Ерік перебрався до Лондона у 2014 році, коли перейшов зі Спортингу за п'ять мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Даєр провів 42 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.