Англія

У клубі мають намір зберегти аргентинського футболіста.

Манчестер Юнайтед має намір запропонувати Лісандро Мартінесу новий контракт, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, клуб повідомив агентам аргентинця, що хоче запропонувати йому угоду на покращених умовах. Так його хочуть винагородити за якісний виступ у першому сезоні у новому клубі.

Сам 25-річний гравець також задоволений своїм першим роком у Манчестер Юнайтед. Нинішній контракт Мартінес діє до 2027 року.

Цього сезону Мартінес провів 27 матчів в АПЛ і забив один гол.