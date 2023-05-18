Англія

Нідерландець провів тренувальну сесію.

Манчестер Юнайтед в цьому сезоні має багато кадрових проблем, що були викликані пошкодженнями футболістів.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт "червоних дияволів", Донні Ван де Бек вже повернувся до тренувань на траві.

Стверджується, що нідерландський півзахисник добре просувається в реабілітаційному процесі.

Зазначимо, що в цьому сезоні Донні Ван де Бек провів десять поєдинків на клубному рівні, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ван де Бек може повернутись до Аякса.