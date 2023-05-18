Нідерландець провів тренувальну сесію.
Донні Ван де Бек, getty images
18 травня 2023, 22:03
Манчестер Юнайтед в цьому сезоні має багато кадрових проблем, що були викликані пошкодженнями футболістів.
Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт "червоних дияволів", Донні Ван де Бек вже повернувся до тренувань на траві.
Стверджується, що нідерландський півзахисник добре просувається в реабілітаційному процесі.
Зазначимо, що в цьому сезоні Донні Ван де Бек провів десять поєдинків на клубному рівні, не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ван де Бек може повернутись до Аякса.