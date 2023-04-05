На нідерландця не розраховують в МЮ.
ДОННІ ВАН ДЕ БЕК, GETTY IMAGES
05 квітня 2023, 14:06
Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек, ймовірно, покине свій клуб цього літа. Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, футболіст може повернутись в Аякс. Манкуніанці готові прийняти пропозицію у розмірі 25 мільйонів фунтів. Раніше повідомлялось, що тен Гаг визначився з тими, на кого не розраховує. Серед них і ван де Бек.
Наразі футболіст травмований. Він пропустить залишок сезону через пошкодження коліна.