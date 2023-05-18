Англія

Форвард потрібен команді, не дивлячись на тривалу дискваліфікацію.

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні напередодні отримав тривалу восьмимісячну дискваліфікацію за порушення правил ставок.

Не дивлячись на це, як повідомляє Sky Sports, англійський клуб хоче подовжити контракт зі своїм гравцем.

Поточна угода між Айвеном Тоуні та Брентфордом діє до літа 2025 року.

"Шершні" мають намір всіляко підтримувати гравця та не карати за порушення, адже більшість з них відбулась, коли він ще не грав за команду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФА звернеться до ФІФА, щоб дискваліфікація Тоуні розповсюдилася на всі світові турніри.