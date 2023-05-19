Англія

Черговий гравець Ман Сіті може перебратись у Лондон.

Контракт німецького півзахисника англійського Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана добігає завершення наприкінці поточного сезону.

Як повідомлялось раніше, на хавбека претендує каталонська Барселона. Також залишити гравця у своєму складі бажає Ман Сіті, принаймні ще на рік. Наразі Ілкай не приймав жодних рішень.

Проте, як повідомляє Bild, в боротьбу за Гюндогана втрутився Арсенал. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета цінує німця по роботі з ним у тренерському штабі Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Остаточне рішення щодо свого майбутнього футболіст прийматиме у кінці сезону.

У поточному сезоні Гюндоган провів 48 матчів за Манчестер Сіті: на його рахунку 9 голів та 7 асистів.