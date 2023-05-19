Черговий гравець Ман Сіті може перебратись у Лондон.
ІЛКАЙ ГЮНДОГАН, GETTY IMAGES
19 травня 2023, 13:19
Контракт німецького півзахисника англійського Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана добігає завершення наприкінці поточного сезону.
Як повідомлялось раніше, на хавбека претендує каталонська Барселона. Також залишити гравця у своєму складі бажає Ман Сіті, принаймні ще на рік. Наразі Ілкай не приймав жодних рішень.
Проте, як повідомляє Bild, в боротьбу за Гюндогана втрутився Арсенал. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета цінує німця по роботі з ним у тренерському штабі Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Остаточне рішення щодо свого майбутнього футболіст прийматиме у кінці сезону.
У поточному сезоні Гюндоган провів 48 матчів за Манчестер Сіті: на його рахунку 9 голів та 7 асистів.