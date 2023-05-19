Слова португальського коуча після виходу в фінал Ліги Європи.
Жозе Моурінью, GETTY IMAGES
19 травня 2023, 12:58
Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував вихід у фінал Ліги Європи. Нагадаємо, на стадії 1/2 фіналу римляни здолали леверкузенський Баєр з загальним рахунком 1:0.
"Бове був неймовірний — він зіграв фулбек. Те саме стосується і Смоллінга, який зміг зіграти, хоча він досі травмований. Ці хлопці неймовірні, вони вражають мене.
Я думаю про майбутній фінал, як про будь-яке інше. Ми хочемо привезти трофей додому", — сказав португалець в коментарі Roma Press.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Рома у Лізі Європи-2022/23.