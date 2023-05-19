Ліга Європи

Слова португальського коуча після виходу в фінал Ліги Європи.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував вихід у фінал Ліги Європи. Нагадаємо, на стадії 1/2 фіналу римляни здолали леверкузенський Баєр з загальним рахунком 1:0.

"Бове був неймовірний — він зіграв фулбек. Те саме стосується і Смоллінга, який зміг зіграти, хоча він досі травмований. Ці хлопці неймовірні, вони вражають мене.

Я думаю про майбутній фінал, як про будь-яке інше. Ми хочемо привезти трофей додому", — сказав португалець в коментарі Roma Press.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Рома у Лізі Європи-2022/23.