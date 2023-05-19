Іспанія

Найближчим часом представники клубів проведуть переговори щодо трансферу футболіста.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем може продовжити свою кар'єру у мадридському Реалі. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, незабаром директор "вершкових" Хоче Анхель Санчес проведе переговори з представниками "джмелів" щодо можливого трансферу 19-річного англійця.

Мадридський клуб готовий викласти за футболіста близько 100 мільйонів євро та бонуси. Самому гравцеві буде запропоновано контракт до літа 2029 року та зарпалату у розмірі 20 млн євро на рік.

Зазначається, що після вильоту з Ліги чемпіонів Реал докладе всіх зусиль, щоб посилити свій склад гравцем збірної Англії.

Нинішнього сезону Беллінгем провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.