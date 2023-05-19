Англія

Новинка виконана у традиційних небесно-блакитних кольорах.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2023/24.

Нова форма від компанії Puma виконана у традиційних небесно-блакитних кольорах. При цьому V-подібний комір прийняв на себе білий колір.

Зазначається, що нова форма присвячена 20-річчю переїзду клубу на стадіон Етіхад. Новинка натхненна унікальною архітектурою стадіону та формою, яка використовувалася під час першого сезону на новій арені.

В даний час Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Арсенал на чотири очки та маючи гру в запасі.

Свій наступний матч команда Хосепа Гвардіоли проведе проти Челсі. Гра відбудеться у неділю, 21 травня, о 18:00 за київським часом.