Англія

Арне Слот із Феєнорда близький до того, щоб очолити "шпор".

Керівництво Тоттенгема перебуває у пошуках нового головного тренера першої команди з того часу, як Антоніо Конте було звільнено, а молодий Раян Мейсон не зміг у заключному відрізку сезону значно вплинути на результати клубу, який уже втратив математичні шанси на фініш у зоні Ліги чемпіонів.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, нинішній керманич роттердамського Феєнорда Арне Слот, команда якого цього сезону стала чемпіонатом Нідерландів удруге в XXI столітті, близький до того, щоб стати новим головним тренером Тоттенгема.

За інформацією джерела, клуб із Північного Лондона вже провів позитивні переговори із 44-річним нідерландським фахівцем.

Нагадаємо, що протягом поточного сезону в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи з Феєнордом під керівництвом Арне Слота довелося перетнутися донецькому Шахтарю. У першому поєдинку команди зіграли внічию 1:1, але у матчі-відповіді майбутній тріумфатор Ередевізі не залишив жодних шансів "гірникам" і здобув розгромну перемогу з рахунком 7:1.