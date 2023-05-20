Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 37-го туру АПЛ, який пройде 20 травня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Віталіті Стедіум.

СУБОТА, 20 ТРАВНЯ, 17:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Борнмут за кілька турів до кінця цього сезону чемпіонату Англії вже виконав своє головне завдання на сезон. Спочатку "вишні" вважалися одними з головних претендентів на виліт, проте зрештою їм вдалося убезпечитися та гарантувати собі участь в АПЛ у наступній кампанії.

Цей факт не може не тішити українських уболівальників як мінімум з однієї причини – молодий центральний захисник збірної України та Борнмута Ілля Забарний, який після свого зимового трансферу з київського Динамо більшу частину часу відновлювався від травми, отримає більше шансів проявити себе у Прем'єр-лізі. Оскільки місце в еліті Борнмут уже гарантував, то чому б не продовжити награвати українського центрбека у старті вже зараз, коли немає жодних турнірних ризиків?

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Що стосується Манчестер Юнайтед, то розслаблятися підопічним Еріка тен Гага поки що зарано. "Червоні дияволи" продовжують боротися з Ньюкаслом за третій рядок у турнірній таблиці, при цьому не можна ігнорувати той факт, що фініш у зоні Ліги чемпіонів також не є гарантією для манкуніанців.

Ліверпуль нехай і має на один зіграний матч більше, ніж Манчестер Юнайтед, але при цьому мерсисайдці відстають від "червоних дияволів" всього на одне очко. Головною проблемою для тренерського штабу Еріка тен Гага зараз є кадрові втрати, які здебільшого і спричинили систематичні втрати очок у заключній частині поточного сезону АПЛ. І навіть незважаючи на останню цілком впевнену перемогу над Вулвергемптоном, немає впевненості у тому, що останні матчі пройдуть для МЮ без особливих проблем.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,51, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 6,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Забарний, Вінья — Лерма, Ротвелл, Біллінг — Крісті, Соланке, Уаттара

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Еріксен, Фернандеш — Антоні, Марсьяль, Рашфорд

Не зіграють: Фредерікс, Станіслас, Таверньє, Траоре, Семеньйо — Лісандро, ван де Бек, Гітон, Джонс, Забітцер

Під питанням: ... — Рашфорд, Мактоміней

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