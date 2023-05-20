Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 37-го туру АПЛ, який пройде 20 травня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Астон Віллою, яке пройде на стадіоні Енфілд.

СУБОТА, 20 ТРАВНЯ, 17:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль не втрачає надій фінішувати у топ-4 турнірній таблиці цього сезону Прем'єр-ліги. Так, команда Юргена Клоппа провела досить посередню кампанію, перебуваючи здебільшого далеко від лідерів, проте на фінішній прямій мерсисайдці мають реальні шанси врятувати сезон та кваліфікуватися до Ліги чемпіонів буквально в останній момент.

На тлі останньої розгромної перемоги Ньюкасла над Брайтоном, можна сказати, у головних конкурентах Ліверпуля за місце в топ-4 залишився Манчестер Юнайтед, який став жертвою первного спаду в ігровій формі на тлі кадрових проблем через травми ключових гравців. На даний момент команда Юргена Клоппа йде на серії з семи перемог поспіль, тому списувати "червоних" з рахунків поки що ніхто не поспішає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 🏆СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА АПЛ ЗА 30 РОКІВ🏆

Астон Вілла досягла помітного прогресу з призначенням Унаї Емері на посаду головного тренера протягом поточного розіграшу чемпіонату, тоді як керівництво бірмінгемців вже цього сезону може здійснити свої мрії і стати одним із представників Англії в єврокубках. Виходячи із поточної ситуації в турнірній таблиці, це завдання виглядає доволі реалістично для "левів", адже Тоттенгем перебуває в кризі, а кількість очок з північнолондонським клубом у бірмінгемців наразі однакова.

Єдине, що турбує стосовно Астон Вілли, — це нестабільні результати в останніх матчах. Так, у минулому турі команда Унаї Емері змогла обіграти прямого конкурента в особі Тоттенгема, що стало дійсно важливою перемогою, проте бірмінгемці цілком здатні втрачати очки з представниками другої половини турнірної таблиці, як Вулвергемптон. Очевидно, що у матчах із фаворитами Астон Вілла гратиме більш прагматично зі ставкою на оборону та контратаки. Завданням Ліверпуля ж стане розкриття цього захисту та запобігання створенню вільних зон у своєму виконанні.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,50, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 6,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Джонс — Салах, Гакпо, Луїс Діас

Астон Вілла: Е. Мартінес — Янг, Конса, Мінгз, Морено — Макгінн, Камара, Дуглас Луїс, Ремзі — Буедія, Воткінс

Не зіграють: Ремзі, Байцетич, Тіаго — Стір, Коутіньо

Під питанням: Кейта, Фірміно, Нуньєс — ...

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)