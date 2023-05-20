Ерік тен Гаг має намір посилити лінію півзахисту своєї команди.
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20 травня 2023, 14:25
Літнє трансферне вікно незабаром відкриється, тому Манчестер Юнайтед разом з іншими клубами вже планують свою майбутню кампанію з посилення складів.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, влітку "червоні дияволи" мають намір підписати ще одного гравця на позицію центрального півзахисника незалежно від того, чи буде Марсель Забітцер викуплений у мюнхенської Баварії на постійній основі.
Стверджується, що трансфер нового нападника залишається пріоритетом для Манчестер Юнайтед, проте підписання нового хавбека також є важливою частиною майбутньої трансферної кампанії для головного тренера команди Еріка тен Гага.