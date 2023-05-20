Англія

Український захисник отримав свій шанс.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку тридцять сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Борнмута.

В стартовому складі "вишень" з перших хвилин зіграє Ілля Забарний. В трійці захисників з ним зіграють Келлі та Сенесі.

Стартовий склад Борнмута: Нето — Забарний, Сенесі, Келлі — Сміт, Кук, Лерма, Ентоні — Крісті, Соланке, Брукс

В заявці Манчестер Юнайтед не опинилось Маркуса Рашфорда, який лікується після травми. Місце на вістрі атаки зайняв Антоні Мартіаль, а ліворуч зіграє Санчо.

Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Еріксен — Антоні, Бруну Фернандеш, Санчо — Мартіаль

Нагадаємо, матч між Манчестер Юнайтед та Борнмутом розпочнеться о 17:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.