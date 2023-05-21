Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 37-го туру АПЛ, який пройде 21 травня і розпочнеться о 18:00.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Челсі, яке пройде на Етіхад Стедіум.

НЕДІЛЯ, 21 ТРАВНЯ, 18:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цей матч міг стати потенційно чемпіонським для Манчестер Сіті, якому до вчорашнього вечора для цього була потрібна перемога над Челсі. Але Арсенал вирішив не дарувати команді Хосепа Гвардіоли можливості продемонструвати свої живі емоції перед спалахами телекамер на власному стадіоні у разі тріумфу. Манчестер Сіті вже офіційно став чемпіоном Англії сезону-2022/23, оскільки вчора "каноніри" своєю поразкою допомогли Ноттінгем Форест убезпечити себе від пониження в класі.

Однак помилково припускати, що якась мотивація на майбутній матч у "містян" зникла від слова зовсім. Швидше навпаки – вже у статусі "коронованих" чемпіонів Англії гравці Манчестер Сіті точно постараються порадувати своїх уболівальників на Етіхаді перемогою, щоб після фінального свистка влаштувати спільне святкування свого третього чемпіонського титулу в усіх аспектах.

А ось лондонському Челсі святкувати нічого вже давно, крім того, що наближається офіційне підписання контракту з Маурісіо Почеттіно в якості нового головного тренера. Гравцям "синіх" доведеться влаштувати чемпіонський коридор для свого майбутнього суперника, але думками, звичайно, багато хто з гравців вже буде або у відпустці, або на передсезонній підготовці, або вже у наступному сезоні в цілому. Звичайно, Челсі ще може влаштувати боротьбу з Крістал Пелес за 11 місце, але навряд чи когось у клубі це цікавить і має якесь принципове значення.

Чи спроможний Челсі зіпсувати свято Манчестер Сіті? З одного боку — це Англія, де постійно відбуваються навіть найнепередбачуваніші події. З іншого боку — є реальність, в якій ми маємо неймовірний Манчестер Сіті, що йде на требл, і кризовий Челсі, який у останніх 11 матчах у всіх турнірах здобув лише одну перемогу та зазнав семи поразок. Відверто кажучи, навіть розгромна перемога "містян" тут виглядає більш реалістичним результатом, ніж потенційна нічия.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,29, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 10,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Лапорт, Аканжі — Родрі, Гюндоган, Де Брюйне — Марез, Голанд, Фоден

Челсі: Кепа — Чалоба, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Голл — Лофтус-Чік, Енцо, Галлагер — Мадуеке, Феліш, Стерлінг

Не зіграють: ... — Джеймс, Маунт, Броя, Кукурелья, Беттінеллі, Чілвелл, Канте

Під питанням: Аке — Ковачич, Кулібалі

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