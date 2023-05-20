Англія

Лондонці зазнали мінімальної поразки.

Арсенал в рамках поєдинку тридцять сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грав на виїзді проти Ноттінгем Форест.

"Каноніри" пропустили вже на 19 хвилині зустрічі після точного удару Авонії. За час, що залишився, команда Мікеля Артети так й не змогла забити.

Лондонці мали перевагу в володінні м'ячем, проте мало що вдавалось створювати.

Олександра Зінченка не було навіть в заявці на гру, адже він відновлюється після пошкодження.

Завдяки цьому результати Ноттінгем Форест зберіг прописку в АПЛ.

Ноттінгем Форест — Арсенал 1:0

Гол: Авонії, 19

Ноттінгем Форест: Навас (Геннессі 90+9) – Воррелл, Феліпе (Болі 79), Ніакате – Ор’є, Мангала, Єйтс, Лоді – Гіббс-Вайт, Данілу (Куяте 72) – Авонії (Джонсон 79)

Арсенал: Рамсдейл – Вайт, Ківьор (Тірні 63), Габріел, Джака (Нкетіа 63) – Едегор, Жоржиньо, Партей – Сака, Жезус, Троссард (Вієйра 70)