Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 20 травня 2023 року, 19:30.

Арсенал в рамках поєдинку тридцять сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грав на виїзді проти Ноттінгем Форест та поступився з мінімальним рахунком.

Через цей результат команда Мікеля Артети втратила навіть математичні шанси на здобуття чемпіонського титулу.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу АПЛ:

Ноттінгем Форест — Арсенал 1:0

Гол: Авонії, 19

Ноттінгем Форест: Навас (Геннессі 90+9) – Воррелл, Феліпе (Болі 79), Ніакате – Ор’є, Мангала, Єйтс, Лоді – Гіббс-Вайт, Данілу (Куяте 72) – Авонії (Джонсон 79)

Арсенал: Рамсдейл – Вайт, Ківьор (Тірні 63), Габріел, Джака (Нкетіа 63) – Едегор, Жоржиньо, Партей – Сака, Жезус, Троссард (Вієйра 70)