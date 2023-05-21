Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Челсі.

Манчестер Сіті святкуватиме чемпіонський титул домашнім матчем проти лондонського Челсі на Етіхаді в рамках тридцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над мадридським Реалом (4:0), залишив незмінними в стартовому складі тільки Вокера та Аканджі в лінії захисту.

Френк Лемпард, на тлі нічиєї проти Ноттінгем Форест (2:2), використав із перших хвилин Кепу в рамці воріт, тоді як Аспілікуета гратиме праворуч у захисті, поруч із яким вийде Веслі Фофана. Лофтус-Чіка та Чалоба долучаться до центральної вісі, а Гаверц та Галлегер розташуються в атаці. Для Михайла Мудрика місця не знайшлось.

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Льюїс, Лапорт, Аканджі — Філліпс, Гомес — Марез, Палмер, Фоден — Альварес.

Запасні: Едерсон, Діаш, Стоунз, Гюндоган, Гріліш, Родрі, де Брюйне, Б. Сілва, Голанд.



Челсі: Кепа — Аспілікуета, В. Фофана, Сілва, Голл — Лофтус-Чік, Енцо, Чалоба — Стерлінг, Гаверц, Галлагер.

Запасні: Менді, Кулібалі, Пулішич, Мудрик, Зієш, Чуквуемека, Феліш, Д. Фофана, Мадуеке.



Гра Манчестер Сіті — Челсі почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.