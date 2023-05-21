Англія

Манчестер Сіті відсвяткував чемпіонський титул мінімальною перемогою над Челсі з Мудриком

Колектив Хосепа Гвардіоли спокійно захистив власні ворота після гола на початку зустрічі.

Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images

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Манчестер Сіті — Челсі 1:0

Голи: Альварес, 12



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Льюїс, Лапорт (де Брюйне, 77), Аканджі (Стоунз, 57) — Філліпс, Гомес (Родрі, 78) — Марез (Голанд, 74), Палмер, Фоден — Альварес.



Челсі: Кепа — Аспілікуета, В. Фофана, Сілва, Голл (Чуквуемека, 81) — Лофтус-Чік (Кулібалі, 81), Енцо, Чалоба — Стерлінг (Мадуеке, 69), Гаверц (Пулішич, 85), Галлагер (Мудрик, 69).



Попередження: Гаверц, Галлагер