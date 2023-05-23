Англія

30-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Сіті виявляє інтерес до Марка Верратті, повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, кілька клубів, включаючи Манчестер Сіті, виявили інтерес до гравця. Однак футболіст ще не ухвалив остаточного рішення про відхід, хоча він і відкритий для нового виклику.

За останньою інформацією, італієць, як і раніше, вважає за краще залишитися в ПСЖ.

Нинішнього сезону Верратті провів 27 матчів у французькій Лізі 1: на його рахунку немає результативних дій.