Португальський нападник підтвердив, що хоче продовжити виступати у футболці "синіх".
Жоау Феліш, getty images
23 травня 2023, 22:56
Нападник лондонського Челсі Жоау Феліш, права на якого належать мадридському Атлетіко, заявив про бажання продовжувати свою кар'єру у клубі англійської Прем'єр-ліги.
"Я ще не знаю точно щодо свого майбутнього, але мені сподобалися ці місяці. Я дуже хотів би бути тут, у Челсі.
Це найкращий клуб, усі тут дуже добре ставилися до мене", — цитує слова Феліша журналіст Фабріціо Романо з посиланням на TheSecretScout.
Оренда Жоау Феліша у Челсі спливає влітку 2023 року. Контракт з Атлетіко розрахований до літа 2027 року, а ціна на Transfermarkt — 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що португальський нападник повідомив Атлетіко, що не збирається повертатись у клуб.