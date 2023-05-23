Англія

Португальський нападник підтвердив, що хоче продовжити виступати у футболці "синіх".

Нападник лондонського Челсі Жоау Феліш, права на якого належать мадридському Атлетіко, заявив про бажання продовжувати свою кар'єру у клубі англійської Прем'єр-ліги.

"Я ще не знаю точно щодо свого майбутнього, але мені сподобалися ці місяці. Я дуже хотів би бути тут, у Челсі.

Це найкращий клуб, усі тут дуже добре ставилися до мене", — цитує слова Феліша журналіст Фабріціо Романо з посиланням на TheSecretScout.

Оренда Жоау Феліша у Челсі спливає влітку 2023 року. Контракт з Атлетіко розрахований до літа 2027 року, а ціна на Transfermarkt — 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що португальський нападник повідомив Атлетіко, що не збирається повертатись у клуб.