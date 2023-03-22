Іспанія

Футболіст більше не бачить себе у мадридському клубі.

Нападник Жоау Феліш, який зараз виступає за лондонский Челсі на правах оренди, не бажає повертатись в Атлетіко, якому належить його контракт.

Як повідомляє інсайдер Педру Алмейда з Португалії, футболіст повідомив керівників "матрацників", що не планує після завершення оренди знову грати за клуб.

Оренда Феліша у Челсі спливає влітку 2023 року. Контракт з Атлетіко розрахований до літа 2027 року, а ціна на Transfermarkt — 50 мільйонів євро.

Раніше сам Феліш розповідав, що дуже задоволений своїм періодом кар'єри в лондонській команді.