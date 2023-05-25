Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі.
Михайло Мудрик, Getty Images
25 травня 2023, 21:10
Манчестер Юнайтед прийматиме лондонський Челсі на Олд Траффорд у рамках перенесеного матчу тридцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.
Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над Борнмутом (1:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.
Френк Лемпард, після поразки від Манчестер Сіті (0:1), використав із перших хвилин Чуквуемеку в центрі поля, тоді як Мадуеке та Михайло Мудрик складатимуть крила атаки.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Марсьяль.
Запасні: Батленд, Магвайр, Маласія, Далот, Фред, Мактоміней, Рашфорд, Веггорст, Гарначо.
Запасні: Менді, Сілва, Кулібалі, Гілкріст, Пулішич, Лофтус-Чік, Зієш, Феліш, Д. Фофана.
Челсі: Кепа — Аспілікуета, Чалоба, В. Фофана, Голл — Чуквуемека, Енцо, Галлагер — Мадуеке, Гаверц, Мудрик.
Гра Манчестер Юнайтед — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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