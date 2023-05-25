Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі.

Манчестер Юнайтед прийматиме лондонський Челсі на Олд Траффорд у рамках перенесеного матчу тридцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над Борнмутом (1:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Френк Лемпард, після поразки від Манчестер Сіті (0:1), використав із перших хвилин Чуквуемеку в центрі поля, тоді як Мадуеке та Михайло Мудрик складатимуть крила атаки.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Марсьяль.

Запасні: Батленд, Магвайр, Маласія, Далот, Фред, Мактоміней, Рашфорд, Веггорст, Гарначо.



Челсі: Кепа — Аспілікуета, Чалоба, В. Фофана, Голл — Чуквуемека, Енцо, Галлагер — Мадуеке, Гаверц, Мудрик.