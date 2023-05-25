Евертон шукає нового керманича.
Луїш Каштру, getty images
25 травня 2023, 23:47
Евертон розглядає різноманітні кандидатури на пост головного тренера на наступний сезон, якщо не буде подовжена співпраця з Шоном Дайчем.
Як повідомляє видання Record, очолити "ірисок" може колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру
Зазначимо, що наразі португальський фахівець працює в Ботафого. Його чинний контракт з клубом розрахований до кінця 2023 року.
Евертон наразі знаходиться на сімнадцятій сходинці та веде боротьбу за збереження прописки в еліті чемпіонату Англії.
Наразі в АПЛ працює Роберто Де Дзербі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Каштру видалили у матчі чемпіонату Бразилії через претензії до арбітрині.