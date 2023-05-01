Бразилия

Португалець отримав вилучення за океаном.

Наставник бразильського Ботафого Луїш Каштру, який раніше тренував Шахтар, отримав вилучення у матчі з Фламенгу (3:2). Поєдинок відбувався в рамках бразильської Серії А.

Під час проведення заміни в середині другого тайму Каштру апелював до арбітрині Едіни Алвес Батісти. Спочатку рефері показала тренеру жовту картку. На португальця це не подіяло, тому згодом його вилучили.

Відзначимо, що контракт Каштру з Ботафого розрахований до кінця 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Каштру відмовився очолити збірну Португалії.