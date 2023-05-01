Португалець отримав вилучення за океаном.
ЛУЇШ КАШТРУ, GETTY IMAGES
01 травня 2023, 14:20
Наставник бразильського Ботафого Луїш Каштру, який раніше тренував Шахтар, отримав вилучення у матчі з Фламенгу (3:2). Поєдинок відбувався в рамках бразильської Серії А.
Під час проведення заміни в середині другого тайму Каштру апелював до арбітрині Едіни Алвес Батісти. Спочатку рефері показала тренеру жовту картку. На португальця це не подіяло, тому згодом його вилучили.
Відзначимо, що контракт Каштру з Ботафого розрахований до кінця 2023 року.
Раніше повідомлялось, що Каштру відмовився очолити збірну Португалії.