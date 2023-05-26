Англія

Український півзахисник провів на полі більше години ігрового часу, проте відзначався, переважно, невдалими діями.

Не тільки український футбол відзначається високим рівнем напруги наприкінці чергового сезону. У англійській Прем’єр-лізі вже встигли визначити чемпіоном країни Манчестер Сіті, а також остаточно з’ясували другу команду чемпіонату — лондонський Арсенал. А ось далі вже було цікаво.

На третю сходинку одночасно претендували Ньюкасл та Манчестер Юнайтед, і хоча "сороки" випереджали "Червоних дияволів" усього на один заліковий бал, у конкурентів була непогана опція нарешті провести свій перенесений матч тридцять другого туру проти лондонського Челсі в домашніх умовах та обійти команду Едді Гау перед останнім туром. Що потрібно було гостям Олд Траффорд цього вечора — знав тільки їхній головний тренер Френк Лемпард.

Яким би не здавався розібраним останніми місяцями лондонський Челсі та який би шалений тиск не чинили суперники на старті зустрічі, саме за гостьовим колективом у підсумку опинився перша реально гольова нагода. Шкода, що Михайло Мудрик у цьому контексті зумів відзначитись тільки божевільним промахом повз м’яч на завершення передачі Голла з лівого флангу швидкої атаки. І двічі шкода для решти його партнерів, адже вже в наступній атаці Юнайтед відкрили рахунок.

Проста, але як завжди якісна, подача з лівого флангу зі штрафного від Еріксена припала точно на голову Каземіро на ближньому куті воротарського, а той перевів м’яч у лівий кут воріт. Челсі намагався не зважати на цю прикрість на самому старті матчу, адже команді Лемпадра дійсно нічого було втрачати, проте суперники підзарядились азартом та продовжували створювати тиск. Сказати, що захисту "синіх" подекуди було непереливки — нічого не сказати.

Навіть за невеликого тиску біля воріт Кепи постійно виходив із-під опіки той чи інший футболіст, але реалізовувати моменти в атаці господарі не квапились. А потім, на 28 хвилині, сталась найбільша прикрість для команди тен Гага в цій грі — травмувався Антоні, та ще й настільки серйозно, що поле залишав на ношах та в сльозах.

У матчі виникла тривала павза, проте після її завершення Челсі не зробив рішучих кроків для того, аби змінити хід зустрічі. У атаці команда Лемпарда грала на довільних позиціях, тож Мудрика можна було побачити де завгодно на полі в пошуках моментів. При цьому його лівий фланг непогано підтримував своїми просуваннями Голл і саме з передачі захисника мав забивати Гаверц на 32 хвилині, але головою не влучив у ближній кут. А потім і сам Льюїс грав на завершення навісу від Михайла з правого флангу, але влучив у захисника перед воротами.

Юнайтед тоді майже не мав м’яча в ногах, але нащо він команді тен Гага, якщо та може шокувати суперників однією лишень передачею Каземіро до правого флангу штрафного, після якої Санчо залишитися тільки покотити на порожні ворота. Гол під завісу першого тайму свідчив про фактичне визначення майбутнього переможця цього матчу.

У другій половині Челсі розпочав із помилки Галлагера на правому фланзі захисту, яка миттєво перетворилась на влучання в праву хрестовину від Бруну з центру штрафного. Але незабаром Мудрик перспективним ударом завершував зміщення з лівого флангу, проте де Хеа витягнув. Було помітно, що "сині" ще хочуть щось довести, проте суперники просто переважали кількістю створених нагод.

Якби Юнайтед тільки забивав у більшості випадків, які мав перед чужими воротами, то й проблем не мав би жодних. Хоча, як тільки замінили Мудрика на 65 хвилині, Челсі фактично самостійно поховав свою атаку на певний час, і за цей відтинок у підсумку отримав ще два голи у власні ворота. Веслі Фофана дуже постарався їх забезпечити суперникам, адже спочатку Бруну роздягнув його прокиданням поміж ніг на лівому фланзі штрафного, заробив пенальті, а потім сам його ж і реалізував. І трохи згодом розчарований захисник подарував м’яч суперникам передачею до лівого флангу захисту з власного штрафного, яка переросла в гол Рашфорда із зворотного пасу.

Якщо не враховувати ту безліч моментів, які "Червоні дияволи" змарнували вже під фінальний свисток, то Челсі навіть непогано виглядав у заключному відтинку гри. І навіть забив гол. Це Феліш завершив контратаку, яких за такого відкритого футболу обидві команди мали чимало. Але Лемпард і на цей момент око навіть не повів. Ось така відсторонена діяльність.

У заключному турі Манчестер Юнайтед гратиме домашній матч проти Фулгема, а лондонський Челсі завершуватиме сезон на власному полі в грі проти Ньюкасла.— Челсі 4:1Каземіро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 — Феліш, 89де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу (Маласія, 46) — Каземіро, Еріксен (Фред, 70) — Антоні (Рашфорд, 28), Фернандеш (Мактоміней, 85), Санчо — Марсьяль (Гарначо, 70).Кепа — Аспілікуета, Чалоба, В. Фофана, Голл — Чуквуемека (Лофтус-Чік, 82), Енцо, Галлагер (Зієш, 81) — Мадуеке (Д. Фофана, 82), Гаверц (Феліш, 64), Мудрик (Пулішич, 64).Попередження: Маласія