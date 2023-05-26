Англія

Англійський вінгбек не зможе зіграти в останньому матчі сезону через травму.

Напередодні головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард заявив, що правий захисник його команди Ріс Джеймс не зможе зіграти в останньому матчі сезону АПЛ проти Ньюкасла.

23-річний англієць підтвердив цю інформацію та пообіцяв, що в наступній кампанії Челсі повернеться у боротьбу за трофеї.

"Я не повернуся на поле на останню гру. Це дуже важко для мене. Мені шкода, що цей сезон пройшов не так, як ми всі хотіли.

Наступного сезону я повернуся сильнішим, ніж будь-коли, і ми повернемося до боротьби за трофеї", — цитує слова Ріса Джеймса журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Ріс Джеймс провів за Челсі 24 поєдинки, в яких він забив два голи і віддав дві результативні передачі.