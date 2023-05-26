Англія

Англійський вінгбек не зможе зіграти в останньому матчі сезону через травму.

У рамках 38 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийме на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.

За словами головного тренера "синіх" Френка Лемпарда, правий захисник його команди Ріс Джеймс, як і раніше, ще не відновився від травми і не зможе зіграти в останньому матчі сезону.

"Він прийшов вчора на тренування і пішов назад, бо у нього був невеликий рецидив, Сподіваюсь, завтра знімок покаже, що серйозного пошкодження немає", — цитує слова Френка Лемпарда журналіст Саймон Стоун.

Матч Челсі — Ньюкасл відбудеться в неділю, 28 травня, о 18:30 за київським часом.